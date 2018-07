Mireille Darc, "un maillon essentiel" de la lutte contre la maladie des enfants

avec Christophe Pacaud et Agnès Bonfillon

publié le 28/08/2017

"Ce n'était pas seulement une ambassadrice de représentation. C'était une dame de cœur" a déclaré, ému, le chirurgien Alain Deloche. Le fondateur de l'association La chaîne de l'espoir, qui apporte son aide aux enfants malades démunis, avait trouvé en Mireille Darc une marraine hors du commun.



L'actrice, décédée lundi 28 août, était elle-même atteinte de problèmes cardiaques. "Quand je l'ai contacté il y a 18 ans pour qu'elle soit la marraine de l'association, je suis entrée dans sa loge et je ne la connaissais pas" a raconté Alain Deloche. "Ce que je n'avais pas vu à ce moment là, c'est à quel point elle était dans l'humain."

Mireille Darc avait fait de la lutte contre la maladie des enfants un de ces combats personnels, au sein de La chaîne de l'espoir. Pour Alain Deloche, c'était une personne pragmatique, très impliquée dans la construction d'hôpitaux dans les pays les plus pauvres : "Elle me disait souvent, Alain, combien ça va nous rapporter ce soir ? Combien on va sauver d'enfants?"

Pour le chirurgien, la disparition de l'actrice va laisser "un maillon manquant essentiel dans la vie de l'association". Mireille Darc s'était aussi engagée pour d'autres causes, comme la lutte contre la prostitution ou l'excision, sujets sur lesquels elle avait réalisé des documentaires.