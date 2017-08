avec Christelle Rebière et Océane Blanchard

publié le 28/08/2017 à 18:19

"Ce que je retiens de Mireille, ce ne sont pas des mots, ce sont des images : Mireille rayonnante, avec un sourire radieux et une peau diaphane, et une silhouette incomparable" a déclaré, ému, le réalisateur français Alexandre Arcady. L'ami de l'actrice décédée était l'invité de RTL lundi 28 août, il a évoqué le souvenir de celle qui a marqué le cinéma français pendant des décennies.



"On avait l'impression que le temps n'avait pas d'emprise sur elle, elle était toujours la même, curieuse, attentive aux autres", confie le réalisateur français, précisant qu'il fallait "s'habituer à cette disparition", mais qu'il continuerait "à prononcer son nom" pour rendre hommage à celle "qui avait ce don de s'intéresser aux autres".

Mireille Darc est décédée à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Celle qu'on appelait "la grande sauterelle" a tourné dans de nombreux films cultes, aux côtés de Pierre Richard, Alain Delon, ou encore dans les polars du réalisateur Georges Lautner, La Grande sauterelle ou Fleur d'oseille.