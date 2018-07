Météo : un mercredi 27 juillet mitigé

publié le 27/07/2016 à 14:39

Le temps mercredi 27 juillet sera gris et humide dans le nord-ouest, instable sur le relief mais ensoleillé sur le reste du pays, selon Météo-France. Le temps sera maussade du Finistère au Nord-Pas-de-Calais et des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes en passant par l'Ile de France avec un ciel bien gris la majeure partie de la journée et quelques petites averses passagères. Sur le relief, le risque d'ondées restera présent en journée avec un léger risque d'orage sur le sud des Alpes. Les reliefs des Pyrénées et de la Corse ne seront pas épargnés par quelques ondées éparses.



Sur le reste du pays, le temps sera calme avec de belles éclaircies, plus généreuses en allant vers le sud. Le voile nuageux sera un peu plus dense du Poitou à l'Alsace mais l'impression de beau temps prédominera. Enfin, des entrées maritimes seront possibles en cours de journée sur le pays basque.

Les températures minimales varieront de 12 à 15 degrés au nord, 15 à 21 sur la moitié sud, localement 23 degrés autour du golfe du Lion et le nord de la Corse. Les températures maximales iront de 19 à 23 degrés en Bretagne et près des côtes de la Manche, 24 à 30 du nord vers le sud, 30 à 35 degrés autour de la Méditerranée et en Corse.