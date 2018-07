Météo : grisaille sur la moitié nord ce jeudi 28 juillet

publié le 28/07/2016 à 12:20

Le temps de jeudi 28 juillet sera marqué par la présence d'ondées orageuses sur la moitié nord tandis que le soleil s'imposera dans le sud, selon Météo-France. Le matin, des ondées circuleront du nord des Pays de la Loire, du Centre et du nord de la Seine vers la Champagne-Ardenne et le nord de la Bourgogne. L'après-midi, elles glisseront sur le nord-est. Ces averses seront précédées et suivies d'un peu de soleil. Du Pas-de-Calais et de la Normandie à la Bretagne, les nuages prédomineront toute la journée et de faibles pluies arriveront par les côtes de la Manche l'après-midi.



Sur le sud-ouest, la matinée sera grise et humide. L'après-midi s'annoncera plus agréable, encore nuageux en cumulus entre le Poitou-Charentes, le Limousin et la vallée de la Garonne, bien ensoleillé plus au sud. Sur le reste du pays, soit le quart sud-est, à part quelques grisailles matinales sur la Côte d'Azur et des départs d'averses sur les Alpes du sud l'après-midi, le soleil sera généreux. Tramontane, mistral et vent d'ouest sur le sud de la Corse souffleront sans excès.

Les températures minimales seront comprises entre 13 et 17 degrés en général, entre 18 et 22 degrés sur la bordure méditerranéenne. Les maximales atteindront 20 à 22 degrés près de la Manche, 29 à 34 sur les régions méditerranéennes, 24 à 29 sur le reste de l'hexagone.