publié le 30/08/2017 à 11:51

De violents orages sont attendus dans la journée de mercredi 30 août. Après quatre premiers départements, Jura, Loire, Rhône et Saône-et-Loire, Météo France place 15 départements supplémentaires en vigilance orange orages. L'Ain, l'Allier, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort, sont concernés. En ce qui concerne le Jura, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire, la vigilance est maintenue.



Le site précise qu'une "première zone orageuse remonte actuellement le nord-est de la France de la Bourgogne à la Haute-Marne. L'activité associée reste toutefois faible". "Des orages vont éclater en cours d'après-midi et soirée sur l'ensemble du Massif central et gagneront aussi le Beaujolais, la Bresse en début de soirée. D'autres orages devraient se former à partir du début d'après-midi sur la Bourgogne et gagner les régions du nord-est. Ils s'accompagneront de grêle et de fortes rafles de vent parfois supérieures à 80 km/h", explique encore Météo France.

Quelques conseils pour ces périodes de troubles météorologiques : "Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques", ou encore "protégez vous des effets de la foudre et abritez-vous".

Météo France place 19 départements en alerte orange aux orages mercredi 30 août 2017 Crédit : Météo France