Canicule : les températures vont grimper jusqu'à 37 degrés

publié le 29/08/2017 à 07:00

Mardi 29 août, le temps restera chaud et ensoleillé sur une grande partie du pays avec quelques ondées ici et là pouvant aller parfois jusqu'à l'orage, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, des nuages d'altitude survoleront le quart sud-ouest. Ils laisseront encore échapper quelques ondées en Aquitaine. Ils se doubleront de quelques grisailles au sud de la Garonne et sur le pourtour du Golfe du Lion.



En journée, le voile de nuages élevés s'étendra progressivement à tout l'ouest, jusqu'au Massif Central, jusqu'à la Bretagne et le Cotentin. Sous ce ciel un peu chaotique, quelques ondées ne sont pas exclues ici et là. Elles pourront parfois aller jusqu'à l'orage mais ce risque reste isolé, plutôt réservé aux Pays de la Loire et au Massif Central. Quelques poches de nuages bas pourront traîner en Roussillon.

Sur le nord et l'est du pays, le soleil sera généreux. Seules les Alpes du sud seront exposées à un risque d'averses orageuses dans l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 14 et 17 degrés près de la Manche et du nord de la Seine au nord-est. Elles afficheront déjà 17 à 22 degrés sur le reste du pays.

Météo du mardi 29 août 2017 Crédit : Météo France

Au plus chaud de l'après-midi, il fera 25 à 30 degrés au pied des Pyrénées et sur les zones côtières, localement 22 à 25 sur la pointe bretonne. Ailleurs, il fera 30 à 35 degrés, localement 36 ou 37 sur le centre du pays, sur l'Auvergne et dans le couloir rhodanien.