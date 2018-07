publié le 29/09/2017 à 07:00

Le temps de ce vendredi 29 septembre sera pluvieux sur le Nord, en particulier le Nord-Ouest, et variable partout ailleurs, selon Météo-France. Une nouvelle perturbation pluvieuse progressera sur un petit quart nord-ouest de l'hexagone. Elle concernera les régions de la Bretagne puis s'étendra des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France en s'accompagnant de petites pluies. Le ciel deviendra ensuite plus variable avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies et de petites ondées éparses.



Ailleurs, après dissipation des grisailles matinales, notamment en vallée de la Garonne et Val de Saône ou dans le Centre-ouest, la journée sera plutôt agréable et se déroulera sous un ciel voilé qui n'altérera en rien l'impression de beau temps. À noter l'arrivée de nuages plus denses sur le littoral de l'Aquitaine en fin de journée.

De la Charente au Bassin parisien et jusqu'à la frontière belge, le ciel se couvrira en fin d'après-midi annonçant de la pluie pour la fin de journée. Les pluies se renforceront en début de nuit entre le Poitou-Limousin et les Ardennes avec de temps en temps quelques coups de tonnerre.

Les températures

Les minimales iront de 11 à 15 degrés en général, localement 5 à 9 dans les Alpes et le Massif central mais près de 18 sur la Côte d'Azur et en Corse.



Les maximales atteindront 17 à 21 degrés sur la Bretagne et près de la Manche, 23 à 28 degrés partout ailleurs du Nord-Est vers le Sud-Ouest, localement 29 en vallée de Garonne et en basse vallée du Rhône.