publié le 28/04/2017 à 05:59

Le temps sera bien ensoleillé vendredi 28 avril sur une grande partie de la France mais deviendra nuageux sur la moitié nord et l'Ouest, selon les prévisions de Météo France. Dans la matinée, il neigera un peu sur le Massif central dès 800 et 900 mètres, et vers 900 et 1.000 mètres sur les Pyrénées pour remonter ensuite au-dessus de 1.200 mètres en journée. Sur le Jura et les Alpes du Nord, nuages et averses persisteront une bonne partie de la journée, il neigera à partir de 800 à 1.000 mètres en matinée, puis vers 1.000 à 1.200 mètres en journée.



Ailleurs, le ciel hésitera entre éclaircies et passages nuageux. Sur la moitié nord et le Massif central, les nuages prédomineront et s'accompagneront de quelques averses. En revanche, en Bretagne, en Aquitaine et au pourtour méditerranéen, les ondées s'estomperont rapidement et les périodes ensoleillées seront de plus en plus généreuses au fil des heures.

Mistral et tramontane souffleront autour de 70 km/h ainsi que le vent d'ouest sur les caps corses et près des côtes varoises qui souffleront jusqu'à 70 à 90 km/h, voire 100 km/h sur le nord de l'île de Beauté.

Les températures

Les minimales toujours basses du Nord-Est au Massif central, s'abaisseront encore jusqu'à -2 à +2 degrés, avec 0 à 4 degrés ailleurs dans les terres, 6 à 9 près des côtes. Une légère hausse des maximales s'amorcera en journée, avec 11 à 16 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest, 16 à 20 degrés près de la Méditerranée.