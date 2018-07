Météo en France : les prévisions du samedi 25 février

publié le 25/02/2017 à 07:17

Le temps de ce samedi 25 février s'annonce calme, ensoleillé et plus doux sur une grande partie du pays, selon Météo-France. Après dissipation des grisailles ou bancs de brouillards près du Massif Central et sur le Nord-Est, le ciel se maintiendra voilé sur le Nord-Est, mais majoritairement ensoleillé sur la moitié sud du pays. Tramontane et mistral, encore proches de 70/80 km/h le matin, faibliront en cours de journée.



D'épais nuages d'altitude survoleront la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Le vent de Sud-Ouest y sera sensible, notamment sur les côtes de la Manche avec quelques rafales jusqu'à 60/70 km/h. En Corse, la matinée sera encore agitée avec quelques averses et du vent de nord jusqu'à 70/80 km/h en rafales sur les côtes exposées. De larges éclaircies reviendront l'après-midi, accompagnées d'un vent moins soutenu.

Les températures

Excepté près de l'océan et sur le pourtour méditerranéen où les minimales varieront de 3 à 8 degrés, il faut prévoir le retour de petites gelées matinales, comprises entre 1 et -2 degrés, localement -3 ou -4 du Massif Central au Nord-Est. Les températures maximales afficheront 7 à 11 degrés de la Normandie et des frontières du Nord au Centre-Est, 11 à 14 sur l'Ouest, localement 15/16 au sud de la Garonne et 14 à 18 sur le Sud-Est.