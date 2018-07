publié le 31/08/2016 à 06:02

L'été sera de retour ce mercredi 31 août pour clôturer ce mois d'août particulièrement chaud, a annoncé Météo France. Sur la Bretagne et la Normandie, les brouillards ou nuages bas seront nombreux en début de journée, ces grisailles se décaleront vers les côtes de Manche au cours de la matinée pour faire place à un beau soleil. Mais dans l'après-midi le ciel se chargera à nouveau sur le nord du Finistère.



Sur le sud-est du pays, peu de changement, le ciel sera encore bien nuageux du matin au soir. Les averses parfois orageuses qui se produiront dès le petit matin sur la Corse, la Côte d'Azur et les Alpes frontalières, deviendront plus fréquentes et se renforceront en journée, entre les Alpes, PACA et sur l'île de Beauté. Les nuages et des averses progresseront même jusqu'au sud-est du Massif central mais y seront plus isolés.

Partout ailleurs, après quelques brouillards matinaux vite dissipés, le soleil brillera généreusement et l'ambiance redeviendra estivale. Sur le relief pyrénéen les nuages seront un peu plus nombreux avec quelques averses possibles.

Les témépératures

Les températures minimales seront encore un peu basses, elles iront de 11 à 17 degrés en général, 15 à 21 sur le Sud-Est. Les maximales seront à nouveau au-dessus des normales avec 26 à 32 degrés en général, 21 à 26 près de la Manche.