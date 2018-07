publié le 29/03/2017 à 06:00

Météo-France prévoit pour ce mercredi 28 mars une belle journée ensoleillée et très douce, selon son bulletin quotidien. De la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, le ciel risque d'être assez gris le matin, ponctué de quelques gouttes près des côtes de la Manche. En journée, les nuages bas se morcellent un peu et laissent la place à quelques éclaircies. Le vent de sud-ouest soufflera légèrement dans la Manche.



Plus au sud, on appréciera cette journée de soleil et de grande douceur avec une zone intermédiaire entre la Vendée et le Nord-Est où les quelques cumulus ou voiles nuageux n’altéreront pas vraiment l'impression de temps agréable.



Les températures minimales varieront entre 4 et 10 degrés d'est en ouest. Les maximales atteindront 15 à 20 degrés sur le tiers nord, 20 à 23 degrés sur une large moitié sud, localement 24 en Aquitaine et vers la basse vallée du Rhône.