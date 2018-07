publié le 29/06/2016 à 06:02

Le temps mercredi 29 juin sera nuageux et pluvieux dans le nord, notamment près de la Manche, mitigé dans le sud. En début de journée, le ciel alternera entre nuages et éclaircies, plus larges sur le quart sud-est. De nouvelles pluies faibles gagneront la pointe bretonne, puis la Normandie. L'après-midi, le ciel sera couvert des Pays de La Loire à la frontière belge mais les pluies se cantonneront aux régions bordant la Manche, accompagnées par un vent de sud-ouest jusqu'à 70 km/h en rafales.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel sera chargé avec quelques petites ondées par endroits. Une dégradation s'amorcera en fin d'après-midi sur les Pyrénées et l'Auvergne puis en Rhône-Alpes, le ciel deviendra menaçant. Les averses se généraliseront le soir en montagne, parfois accompagnées de coups de tonnerre, des ondées déborderont en plaine. Le pourtour méditerranéen sera épargné mais le ciel deviendra partiellement nuageux.

Les températures

Les températures minimales iront de 11 à 17 degrés d'ouest en est, les maximales de 17 à 20 degrés près de la Manche, 21 à 26 de l'Atlantique au Nord-Est, 25 à 31 du Sud-Ouest au Sud-Est, localement 33 en vallée du Rhône.