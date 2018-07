publié le 28/09/2016 à 06:04

Le temps mercredi 28 septembre sera maussade au nord de l'Hexagone et ensoleillé au sud, selon le bulletin quotidien de Météo-France. En début de journée, le ciel est couvert et faiblement pluvieux des Hauts de France, en passant par la Normandie et le bassin parisien, jusqu'aux pays de Loire et la Bretagne. Les pluies se dissipent en fin de matinée, laissant un temps très nuageux de la Champagne-Ardenne au Poitou-Charentes. Des brouillards se forment en fin de nuit, du Sud-Ouest aux Charentes et à l'Orléanais. Ils sont localement denses et se dissipent en fin de matinée. Quelques bancs de brouillard sont possibles aussi en Franche-Comté et le vallée de Saône en début de matinée.



Ailleurs, le soleil domine largement. Le ciel se dégage en fin de matinée, avec le retour de belles éclaircies de la Bretagne aux côtes de la Manche. Les nuages se morcellent sur la moitié nord du pays dans l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales varient de 7 à 12 degrés, avec localement des valeurs plus basses sur le Massif central de l'ordre de 5 à 6 degrés. Les maximales atteignent les 22 à 25 degrés sur la moitié nord du pays, et sont en hausse sur le Sud, avoisinant les 26 à 28 degrés.