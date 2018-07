Météo en France : les prévisions du lundi 31 juillet

publié le 31/07/2017 à 07:01

Le temps lundi sera instable dans le Nord avec alternance de grisaille et d'éclaircies, ensoleillé et chaud dans le Sud, selon les prévisions de Météo-France.



Le temps sera lourd dès le lever du jour de la côte aquitaine à l'Alsace. Quelques averses se déclencheront en matinée avec éventuellement des coups de tonnerre par endroits. En soirée, un axe orageux se développera du nord de l'Aquitaine à la Bourgogne puis s'étendra en première partie de nuit jusqu'à la frontière allemande avec des pluies marquées et de forts orages accompagnés de grêle. Des pays de la Loire aux Ardennes, le temps sera plus calme avec un ciel voilé mais restant lumineux. Quelques ondées pourront tomber le long de la Manche.

De Midi-Pyrénées au Jura, le ciel adoptera des couleurs agréables et la chaleur s'imposera dans le Sud-Est. En soirée, des entrées maritimes gagneront le golfe du Lion avec le renforcement du vent de Sud-Est. Dans la vallée du Rhône, le vent de sud sera modéré dans l'après-midi avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Les températures

Au petit matin, les températures seront comprises entre 11 et 14 degrés sur le Nord-Ouest, 14 à 18 degrés en général sur le reste du pays voire 20 à 23 degrés du Sud-Ouest au Sud-Est.



Les maximales atteindront 19 et 25 degrés du littoral de la Manche à l'Aquitaine, 24 à 31 ailleurs du Nord au Sud, jusqu'à 32 à 37 degrés en basse vallée du Rhône et en Corse, et localement 38 à 39 degrés dans les terres de Provence.