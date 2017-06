Canicule : chaleur dans les voitures, que faire ?

publié le 22/06/2017 à 06:55

Le premier réflexe que l'on a tous en entrant dans sa voiture : on allume la climatisation. Car à l'intérieur, c'est un véritable sauna. La température peut, en effet, grimper à plus de 40 degrés si votre véhicule est resté en plein soleil. Si la carrosserie de votre véhicule est noire, là c'est pire. En effet, la couleur noire absorbe plus de rayonnement solaire : elle chauffe donc plus rapidement et plus fortement. Pourtant allumer la climatisation et la pousser à fond n'est pas recommandé.



Il est préférable d'attendre un peu avant d'utiliser l'air conditionné. Car cela va faire exploser votre consommation de l'ordre de 20% (jusqu'à 35% en ville !) Ensuite, sachez qu'il est recommandé d'avoir un écart de 5 à 7 degrés maximum entre le réglage de la climatisation et la température extérieure. Si l'air est trop froid, vous risquez un rhume.

Gare aux enfants

Dans un véhicule laissé au soleil, la température du corps d'un enfant peut augmenter trois à cinq fois plus vite que celle d'un adulte. Contrairement à nous, les nourrissons et les bambins ont du mal à réguler leur température interne par la transpiration. Leurs réserves en eau sont assez faibles, et ils ne peuvent pas exprimer leur sensation de soif, se réhydrater ou se mettre à l'ombre seuls.

Première règle d'or pour éviter ce risque : ne jamais laisser seul un enfant, même pour une petite course. Car même avec une température extérieure autour de 15-20 degrés, le mercure à l'intérieur de l'habitacle peut grimper au-dessus de 45 degré. Et cela très rapidement : dix degrés en à peine dix minutes.



Attention également : un petit garçon ou un petite fille peut être tenté de grimper dans un véhicule laissé ouvert. Une fois dedans, il risque d'être dérouté par le mécanisme d'ouverture des portes ou de s'enfermer dans le coffre et être incapable d'en sortir avant que survienne le coup de chaleur. Enfin, règle de base donner régulièrement à boire aux enfants.