publié le 27/06/2016 à 07:34

Le temps lundi 27 juin s'annonce très nuageux dans le nord, estival dans le sud. Le temps se dégradera sur la moitié nord avec l'enfoncement d'une nouvelle perturbation océanique. Le ciel sera couvert le matin du nord-ouest à la frontière belge avec quelques pluies faibles et intermittentes. Ce temps maussade s'étendra vers le Centre et le nord-est l'après-midi, tandis que de timides éclaircies feront leur apparition sur les côtes de la Manche. A noter également un risque de brouillard le matin sur la Lorraine. Du sud-ouest au Massif central, le ciel alternera entre nuages et éclaircies, plus larges l'après-midi. Sur le sud-est, le temps sera très ensoleillé avec mistral et tramontane modérés.



Les températures minimales iront de 10 à 14 degrés en général, 16 à 19 près de la Méditerranée. Les maximales oscilleront entre 19 et 23 degrés sur la moitié nord, 24 et 31 dans le sud.