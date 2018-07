publié le 29/06/2017 à 07:00

Autour d'une vaste dépression qui stagne sur les îles britanniques et la mer du Nord, un régime d'ouest avec averses reste actif sur la France jeudi, selon les prévisions de Météo-France. Le pourtour méditerranéen reste à l'écart des pluies mais le ciel est très voilé en général, la tramontane souffle à 60/70 km/h. En Corse le vent est un cran au-dessus avec des rafales à 80/90 km/h, mais le soleil s'impose l'après-midi.



Sur le reste du pays, le temps est instable. Le ciel est le plus souvent très chargé, un vent d'ouest sensible apporte quelques averses dès le matin. Sur le Sud-Ouest et le Massif central, elles deviennent fréquentes et parfois orageuses à partir de la mi-journée avec un risque de grêle. Ce temps très agité s'étend vers Rhône-Alpes et le Nord-Est l'après-midi, puis le Nord en fin de journée. Les régions bordant la Manche bénéficient d'un répit et ne subissent que quelques ondées, avec là encore peu d'éclaircies.

Les températures

Les températures minimales vont de 10 à 14 degrés en général, les maximales de 18 à 21. Il fait plus chaud près de la Méditerranée avec 15 à 19 degrés au petit matin, et 25 à 29 degrés au meilleur de l'après-midi.