publié le 27/10/2016 à 06:40

Les brumes et brouillards parfois tenaces seront encore nombreux du Nord-Est à la façade atlantique. Une fois la grisaille dissipée, les nuages domineront le matin et le ciel sera gris sur la majeure partie de l'Hexagone. Toutefois, de l'ouest du Massif Central à la Vendée et la Gironde, les éclaircies parviendront à percer tout en alternant avec les passages nuageux. Des Alpes du Sud aux plaines du Languedoc-Roussillon, le ciel sera également bien dégagé.



L'après-midi, les nuages se dissiperont sur les deux tiers sud du pays, de la Bretagne aux Pyrénées jusqu'en France-Comté et la Méditerranée, et le soleil dominera. Sur le Centre-Est, certains nuages persisteront sans gâcher l'impression générale de beau temps. Sur la Corse, les nuages seront porteurs d'averses parfois orageuses en matinée. Ils s'évacueront dès la mi-journée et laisseront place à un franc soleil. Le Mistral soufflera fortement en son domaine, atteignant 70 à 90 km/h en rafales le matin puis 50 à 70 km/h l'après-midi. La tramontane quant à elle sera modérée le matin puis le vent tombera. En Corse, un vent de nord est sensible balaiera la côte est.

Les températures

Les températures minimales iront de 4 à 7 degrés en général, localement 2 à 3 sur le Nord-Est, de 8 à 13 degrés le long des côtes de Manche et du littoral atlantique, ainsi que de l'Aquitaine à la Méditerranée et dans la vallée du Rhône. Il fera un peu plus chaud sur la Côte d'Azur, le Roussillon et la Corse avec 15 à 17 degrés.

Les maximales seront comprises l'après-midi entre 12 et 15 degrés des frontières du Nord à la Normandie au Massif central et la Franche-Comté, de 15 à 21 degrés ailleurs, localement 22 à 25 degrés en Méditerranée.