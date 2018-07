publié le 27/04/2017 à 06:01

Le temps ce jeudi 27 avril sera pluvieux avec des températures fraîches sur une grande partie de la France, et des perturbations sur l''est du pays, selon Météo France. Sur les deux tiers nord, les minimales iront de -2 à +2 degrés, localement -3, de 0 à 4 degrés au sud, de 5 à 10 degrés sur le pourtour méditerranéen, et de 12 à 14 degrés en Corse.



Des chutes de neige sont annoncées en altitude, entre 800 et 1.000 mètres. Elles toucheront aussi localement certaines vallées avec des quantités assez importantes sur les Alpes frontalières. L'est du pays, de l'Alsace aux Alpes, sera sous la pluie ou de fréquentes averses se produiront dans un ciel souvent bien encombré.

Sur les Pyrénées, le temps restera également très chargé avec des flocons le matin jusque dans les vallées et seront suivis l'après-midi par des averses assez fréquentes, donnant de la neige au dessus de 700 à 900 mètres. Ailleurs, le ciel sera variable, alternant nuages et éclaircies sous une bise de nord sensible et dans une atmosphère bien fraîche.

Quelques averses parfois orageuses seront possibles par moment, un peu plus fréquentes près de la Manche et sur le Massif central où il neigera parfois au dessus de 800 à 1.000 mètres d'altitude. Mistral et tramontane souffleront modérément avec des pointes à 70km/h. En fin de journée, le ciel se couvrira par la Manche, annonçant le retour de la pluie dans la nuit.



Les températures resteront en dessous des moyennes de saison. Les maximales atteindront 14 à 19 degrés près de la Grande Bleue, 18 à 21 degrés sur l'Ile de Beauté mais entre 10 et 14 degrés partout ailleurs.