Météo en France du vendredi 27 avril 2018 : beau sur l'Est, mitigé sur l'Ouest

publié le 27/04/2018 à 06:26

La journée de vendredi sera plus belle à l'Est qu'à l'Ouest, où on retrouvera le matin des nuages assez compacts sur les régions proches de la Manche, ponctués de quelques gouttes sur la Bretagne et le Cotentin, selon Météo-France.



En cours de journée, le temps deviendra instable sur le Nord-Ouest jusqu'à l'Ouest des Hauts-de-France avec risque d'ondées sous un ciel toujours assez chargé. Le vent d'ouest à sud-ouest se renforcera sur le Nord-Ouest avec des rafales de 80/100 km/h sur les côtes bretonnes, 70 km/h dans l'intérieur puis se calmera en soirée. Les autres régions de la moitié ouest subiront quelques passages nuageux donnant de rares ondées, mais le temps restera encore agréable.

A partir de la fin d'après-midi, le ciel s'obscurcira sur les Pyrénées et le Piémont annonçant une dégradation pluvieuse venue d'Espagne. Sur la moitié Est, en revanche, la journée s'annonce largement ensoleillée. Les nuages bourgeonnants en après-midi apporteront un risque d'averses sur le relief du Jura et des Alpes. Toutefois, la grisaille bien présente le matin sur les côtes méditerranéennes pourrait être localement tenace vers la côte d'Azur.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 2 et 10 degrés d'est en ouest, avec possibilité de quelques gelées sur le Nord-est, et 10 à 16 près de la Méditerranée. Les températures maximales atteindront 14 à 20 degrés sur la moitié ouest, 20 à 26 degrés sur la moitié est.