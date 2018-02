publié le 15/02/2018 à 20:07

Trois semaines après les inondations, principalement en Île-de-France, l'État a reconnu 275 communes en situation de catastrophe naturelle. Selon les premières estimations, 20.000 sinistres ont été déclarés "et notre estimation est que d'ici la fin de la décrue, on en aura entre 25 et 30.000, ce qui est très important", explique Bernard Spitz, président de l'Association française de l'assurance (AFA).



À titre de comparaison, quasiment 200.000 sinistres avaient été déclarés lors de la crue de 2016. Pour les assurances, l'heure est au calcul de la facture. "On estime une fourchette entre 150 et 200 millions" d'euros à débourser, contre "1,2 milliards" en juin 2016. "Il y a une mobilisation des assureurs avec le dispositif qui est prévu dans cette situation, avec un travail très intense des autorités, des municipalités et des préfectures", détaille Bernard Spitz.

Dans les sinistres déclarés, les principaux dommages sont "des dégâts pour les habitations", explique-t-il, et "des biens professionnels". Les habitants ont dix jours pour déclarer le sinistre, un délai fixé par la loi. Mais les assureurs se veulent arrangeants : "on acceptera beaucoup plus", déclare le président de l'AFA, même s'il recommande aux victimes de la crue d'aller le plus vite possible.