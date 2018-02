et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/02/2018 à 09:12

À Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, la décrue est lente après les inondations des mois de janvier et février. Dans cette commune qu'Emmanuel Macron doit visiter ce mercredi 14 février, tout un quartier est toujours inondé depuis trois semaines et au total, 800 personnes ont été ou sont toujours touchées.



"La décrue est très lente (…) et avec les intempéries, l'eau a même remonté depuis avant-hier", déplore au micro de RTL la maire PCF de Villeneuve-Saint-Georges, Sylvie Altman. "Toute une partie de la population a encore les pieds dans l'eau", témoigne-t-elle. De fait, certains habitants n'ont toujours pas pu récupérer l'électricité.

"J'ai demandé trois choses essentielles au président de la République. Tout d'abord un fond de soutien aux sinistrés", explique la maire de Villeneuve-Saint-Georges. Elle sollicite aussi "une dotation à la commune" qui avait déjà dépensé près d'un million d'euros en 2016, en raison notamment d'une précédente crue.

La troisième demande de Sylvie Altman : une nouvelle aide financière. L'objectif, permettre la "renaturation" des parcelles des habitants qui souhaitent quitter la zone rouge qui a été inondée. Une somme estimée à environ 40 millions d'euros d'après la maire.