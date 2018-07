publié le 28/03/2018 à 07:00

De nouvelles pluies circuleront rapidement sur le Nord-Ouest et la Nouvelle Aquitaine en début de matinée, puis fileront sur un bon quart nord-est du pays dès la mi-journée.



Elles persisteront l'après-midi du Grand Est au Massif central, puis s'étireront en soirée de l'Alsace à l'Auvergne-Rhône-Alpes et gagneront le Sud-Ouest. Il neigera un peu sur les Pyrénées, et sur les Alpes à partir de 1.800 mètres.

Progressivement, des éclaircies reviendront dès la fin de matinée en Bretagne, puis s'étendront vers le Nord, le Centre et jusqu'aux Charentes l'après-midi. Le temps restera sec sur les régions méditerranéennes, sous un ciel plus ou moins voilé.

Le vent d'ouest soufflera assez fort, les rafales atteindront 60/70 km/h sur tout le pays, avec des pointes à 80/90 km/h sur le relief voire 100 sur les Vosges.

Les températures

Les températures seront relativement douces. Les minimales iront de 5 à 10 degrés en général du Nord au Sud.



Les maximales oscilleront entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 13 et 17 dans le Sud, autour de 20 degrés au bord de la Méditerranée.