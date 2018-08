publié le 05/08/2018 à 11:29

La préfecture des Bouches-du-Rhône tape du poing sur la table et parle d'une "situation d'urgence sanitaire". Dans la cité Air Bel à Marseille, dans le XIe arrondissement de la ville, les habitants mènent un long combat contre les légionelles, des bactéries pouvant être à l’origine d’une infection respiratoire appelée légionellose.



Après des résultats d'analyses alarmants, elle demande aux bailleurs de la cité Air Bel de prendre des mesures contre la prolifération de légionelles, alors qu'un habitant est décédé après avoir contracté la légionellose en septembre dernier.

Si des travaux d'envergure ont été lancés après le drame, comme la réfection du réseau d'eau chaude et des mesures de traitement de l'eau au chlore, aucune amélioration n'a été constatée. "Personnellement, je cuisine à l'eau minérale, le café et le thé aussi... Mon réflexe quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude, j'attends et je regarde la couleur, car parfois c'est tout rouge, ensuite je sens et après je prends ma douche. C'est entré dans nos habitudes", s'exaspère Rania, de l'amicale des locataires.



L'Agence régionale de santé préconise aux bailleurs de procéder à la pose dans les logements à risque de filtres sur les robinets et surtout les pommeaux de douche. Alors combien de logements seront jugés à risque sur les 1.200 que compte la cité ? C'est la grande inconnue. Les bailleurs n'ont que jusqu'à la fin août pour équiper de filtres les appartements concernés.