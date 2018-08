publié le 05/08/2018 à 09:04

Cette histoire avait ému la France entière. Marie Humbert, la mère de Vincent Humbert, est décédée cette nuit des suites d'une longue maladie, dans une clinique du département de l'Eure, selon nos informations.



Le 26 septembre 2003, au centre hélio-marin de Berck, Marie Humbert avait aidé son fils Vincent - tétraplégique, aveugle et muet - à mourir, en lui administrant une forte dose de barbituriques. Un geste qu’elle défendait comme un acte d’amour pour son fils qui, quelques mois plus tôt, avait écrit au président de la République, Jacques Chirac, pour lui demander le droit de mourir.

La mort de Vincent Humbert, devenu tétraplégique à la suite d'un accident de voiture à l'âge de 20 ans, avait relancé le débat sur la fin de vie, débouchant en 2005 sur la loi Leonetti, adoptée en avril 2005. Depuis, et comme elle l’avait promis à son fils, Marie Humbert, qui a bénéficié d’un non lieu en février 2006 , s’était lancée dans un combat pour la légalisation de l’euthanasie.

Âgée de 63 ans, Marie Humbert vivait depuis plusieurs années du RSA et de l’aide humanitaire auprès de ses deux autres fils dans l’Eure. Depuis plus d’un an, elle était hospitalisée.