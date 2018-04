publié le 04/04/2018 à 14:17

C'est une longue histoire d'amour de 73 ans qui a pris fin le 27 mars dernier. George, 95 ans, et Shirley Brickenden, 94 ans, ont pris un dernier verre en famille avant d'aller s'éteindre entourés de leurs quatre enfants, indique Le journal de Québec, en citant l'avis de décès. Une fin de vie décidée par les deux amoureux, et qui a été médicalement assistée.



Atteints tous les deux de maladies incurables et chroniques, ils ont effectué une demande d'aide médicale à mourir dans l'Ontario. Demande accordée selon les termes de la loi canadienne. En effet, cette dernière n'autorise pas une demande commune.

Me Danielle Chalifoux, présidente de l’Institut de planification des soins, a ainsi indiqué que George et Shirley ont dû faire des demandes séparées afin d'être exaucés, et le sort a décidé que les deux étaient éligibles au processus de fin de vie. "C’est une coïncidence que ça arrive", a soutenu Me Chalifoux. Elle ajoute que chacun devait souffrir de douleurs intolérables.

C'est en 1944 que les deux amoureux se sont rencontrés via un rendez-vous arrangé. Et le coup de foudre a été immédiat, avec une demande de fiançailles 6 jours plus tard. Après 73 ans de vie commune ils laissent 4 enfants, tous d'accord avec la décision de leurs parents.