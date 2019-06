Maître Hubert Delarue : 40 ans de barreau

et Emilien Vinee

publié le 06/06/2019 à 21:00

Ce soir, nous consacrons toute notre émission à un grand avocat pénaliste, Hubert Delarue du barreau d’Amiens qui, pendant près de 40 ans a été au cœur de toutes les grandes affaires judiciaires françaises, dont la plus célèbre demeure certainement le naufrage judiciaire d’Outreau. Avec lui nous reviendrons aussi sur deux dossiers qui l’ont particulièrement marqué : Et d’abord l’affaire Jacqueline Ponthieu.





Cette femme qui tenait avec son mari Gérard, un bar PMU de Nogent-sur-Oise, le Sulky Bar, sera plongée dans un cauchemar judiciaire qui a duré 13 longues années avant que la justice ne finisse par reconnaître son innocence. Elle était accusée d’avoir commandité le meurtre de son mari.



Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1997, Gérard Ponthieu avait été tué dans sa chambre à coucher par un cambrioleur qui voulait s’emparer de la recette du PMU. Sa femme Jacqueline seule témoin de l’agression est très vite soupçonnée d’avoir fait maquiller un meurtre en cambriolage raté.



Malgré l’absence totale de preuves matérielles, une arme du crime jamais retrouvée, une absence de mobile, elle sera mise en détention provisoire, et passera 805 jour en prison. Son acquittement définitif sera prononcé en 2010 par la cour d’Assises de la Somme à Amiens…





L’autre procès qui a profondément marqué M° Hubert Delarue, c’est en quelque sorte, le procès de la folie ! Celui de l’assassin d’un petit garçon de 11 ans dans la nuit du 28 juillet 2008, à Lagneu dans l’Ain. 7 jours plus tard, les gendarmes arrêtaient en Ardèche un couple de marginaux illuminés, Noella Hégo et Stéphane Moitoiret qu’Hubert Delarue a défendu.





