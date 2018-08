Loto : une mère et son fils gagnent plus de 8,5 millions d'euros

publié le 04/08/2018 à 21:00

Une mère et son fils ont touché le jackpot. Ils ont remporté un peu plus de 8,5 millions d’euros au Loto à Nîmes dans le Gard, comme le rapporte Midi Libre.



Les deux jouent ensemble depuis de nombreuses années leurs numéros fétiches et ont donc finalement remporté le gros lot le 21 juillet dernier. La grille gagnante a été validée avenue de Bir-Hakeim à Nîmes. Mère et fils ont été reçus par le responsable local de la Française des jeux et la première des deux a confié jouer dans l’espoir de pouvoir s’offrir une gazinière. Avec une telle somme elle pour s'acheter celle de ses rêves.

Comme le signale Midi Libre, ils ne réalisent pas encore leur chance. Après la surprise et la joie, ils ont déclaré vouloir utiliser cette somme pour faire des cadeaux à leur famille. Ils ont maintenant tout le temps de décider comment dépenser ou pas cet argent.