publié le 15/04/2018 à 21:10

Vous l'avez sûrement noté, les sites de la Française des jeux ne sont plus accessibles depuis samedi 14 avril au matin. L'opérateur numéro 1 des Jeux en France a affiché ce dimanche 15 avril à 11h30 un écran pour en informer les joueurs et leur présenter ses excuses.



Dans un communiqué, la FDJ a expliqué qu'à la suite d'un "incident technique interne probablement lié à une forte activité sur ses sites de jeu", le site a ainsi "pris la décision de suspendre l'activité de ses sites de jeu et applications dès qu'elle en a eu connaissance". Cela comprend notamment la filiale "Parions Sport" très prisée des joueurs le week-end.

La FDJ a rappelé que "les prises de jeux dans le réseau de points de vente n’ont pas été concernées et sont restées ouvertes ce week end". Le site de jeu a également tenu à souligner sa réactivité et assuré que ses équipes étaient "pleinement mobilisées pour rétablir le plus rapidement possible le service à ses clients sur ses sites et applications". Ce dimanche soir, l'a FDJ a annoncé que les sites de jeu et applications seraient rétablis "dans la journée" de lundi.

Toujours pas accès au site ou à l'appli #fdj. Je sais bien que j'ai pas gagné au tirage du #loto de samedi soir mais un minimum de communication serait le bienvenu. @FDJ pic.twitter.com/CLesOtVkJK — ArDubX (@ArDubX) 15 avril 2018