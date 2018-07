publié le 21/07/2018 à 21:51

Deux joueurs ont connu leur jour de chance et se sont partagé la cagnotte de 17 millions d'euros, gagnant chacun la très belle somme de 8,5 millions d'euros. Il fallait pour cela choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1 - 9 - 18 - 28 - 44 et le numéro chance 10.



Cinq joueurs ont trouvé la bonne combinaison sans le numéro chance. Ils remportent ainsi 100.000 euros. 94 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros ainsi que le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros chacun. Enfin,831 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros, sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : E 0297 7859, E 2769 8375, F 7069 4873, G 2252 0807, J 3673 5319, K 2611 6179, K 5402 9685, L 7982 8955, O 4310 3656, Q 7763 3347.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 23 juillet 2018. Un jackpot de 2 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.