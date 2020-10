Loto : les résultats du tirage du samedi 17 octobre 2020

publié le 18/10/2020 à 01:22

Selon les résultats du Loto publiés par la Française de jeux sur son site internet, le tirage des numéros gagnants du samedi 17 octobre était le suivant : 9, 20, 23, 24, 28

avec le 4 comme numéro chance.

Personne n'a remporté la cagnotte de 6 millions d'euros en jeu. En revanche, une personne a remporté la somme de 246 419,50 euros en trouvant cinq bons numéros. Par ailleurs, 78 personnes ont remporté 771,00 euros en trouvant quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 10, 18, 24, 29 et 30.



Si vous n'avez pas eu la chance de trouver la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce samedi, il vous reste une chance de remporter 20.000 euros grâce aux 10 codes gagnants Loto.



Les dix codes gagnants sont les suivants : A 2231 4767, A 8781 0530, C 2411 8773, I 3527 2685, K 5264 2423, K 6657 1640, L 6821 6871, T 0746 3840, T 8441 3753, V 9645 9438.

Pour le prochain tirage, lundi 19 octobre, la Française des jeux met en jeu une cagnotte de 7 millions d'euros.