Loto : les résultats du tirage du mercredi 20 février

publié le 20/02/2019 à 23:04

Le jackpot n'a pas été gagné. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto du mercredi 20 février. Pour remporter les 2 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 8-15-25-29-34 et le numéro chance 1.



Cinq joueurs ont en revanche trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Ils ont remporté 100.000 euros chacun. 50 joueurs ont quant à eux trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance et repartent avec 1.000 euros. 345 chanceux ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : C 5416 5180, E 0561 7072, E 0854 5739, G 1862 0238, I 2074 9007, I 7510 0730, N 6772 5129, R 5699 4408, S 8426 5361, V 3669 9978

Le prochain tirage aura lieu le samedi 23 février 2019. Un jackpot de 3 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.