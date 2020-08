Loto : les résultats du tirage du mercredi 19 août 2020

publié le 19/08/2020 à 21:40

Selon les résultats du Loto officiels publiés par la Française de jeux, le tirage gagnant ce mercredi 19 août 2020 est le suivant : 4 - 11 - 13 - 34 - 35 et le numéro chance 1.



Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 3 millions d'euros mise en jeu ce mercredi. 22 joueurs ont trouvé les quatre numéros et le numéro chance : ils ont remporté la somme de 10 092,00 euros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 3 - 32 - 33 - 39 - 49.

Si vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce mercredi, il vous reste une chance de remporter 20.000 euros grâce aux 10 codes Loto.

Les dix codes sont les suivants : C 3643 8658, C 9502 7640, D 0810 7015, E 0373 4396, H 3048 6982, H 4402 9487, J 3288 7513, K 0615 3393, U 6069 3827 et U 6657 8826.

Pour le prochain tirage, samedi 22 août, la Française des jeux met en jeu une cagnotte de 4 millions d'euros.