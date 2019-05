Loto : les résultats du tirage du mercredi 15 mai

publié le 15/05/2019 à 23:31

Un heureux gagnant. Un joueur a remporté le jackpot du Loto mis en jeu ce mercredi 15 mai. Pour remporter les 20 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 27 - 38 - 42 - 44 - 46 et le numéro chance 1.



En revanche, aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Les 48 joueurs ayant coché quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : C 8582 4615, I 1394 8619, L 5495 0835, M 9970 6248, P 1100 5732, R 4704 8561, T 4791 9110, T 7220 7808, V 5408 5314, W 1305 4773.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 18 mai 2019. Un jackpot de 21 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.