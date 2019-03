Loto : les résultats du tirage du mercredi 13 mars 2019

publié le 13/03/2019 à 23:03

Le jackpot n'a pas été remporté. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce mercredi 13 mars 2019. Pour remporter les 5 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 5 - 8 - 20 - 29 - 32 et le numéro chance 3.



En revanche, trois personnes ont trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Elles empochent 100.000 euros chacune. Les 57 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : E 8146 0923, G 5067 2840, I 0546 0793, I 1326 1277, K 0036 0771, O 4036 0631, O 9936 5567, R 0161 5113, S 2569 4654, V 8107 2809

Le prochain tirage aura lieu le samedi 16 mars 2019. Un jackpot de 6 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.