Loto : les résultats du tirage du mardi 24 décembre

publié le 24/12/2019 à 21:14

Les résultats du Loto spécial Noël sont tombés. Pour remporter la mise de 15 millions d'euros ce mardi 24 décembre 2019, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 10 - 15 - 27 - 32 - 39 et le numéro chance 6.

Un chanceux a deviné la combinaison gagnante. Et cent joueurs ont remporté chacun 20.000 euros grâce aux codes gagnants suivant : A 0906 1275 - A 2053 8527 - A 2633 0206 - A 4590 7596 - A 4667 9527 - A 5228 0546 - A 5517 6977 - A 7140 7710 - A 8075 8615 - A 9180 9448 - B 5372 9908 - B 6577 0005 - B 6687 8981 - B 6757 3137 - B 7216 1410 - C 1826 3939 - C 2288 5443 - C 7745 2574 - D 2224 7638 - D 7176 7976 - D 9746 3443 - E 0520 3817 - E 3653 1148 - E 5093 9852 - F 2086 1543 - F 3212 7980 - F 4041 7623 - F 4786 1773 - F 5458 9316 - F 6358 7248 - G 0376 7024 - G 6216 9679 - H 1330 3649 - H 3357 8352 - H 7695 2644 - I 3324 8057 - I 3465 8335 - J 3711 1070 - J 5462 6119 - J 5500 9721 - J 5652 9081 - J 6672 1153 - J 7705 9795 - J 9122 1187 - K 1718 4974 - K 3516 5020 - K 4137 0144 - K 6220 8919 - L 5056 6322- L 6557 2906 - L 7551 6939 - L 8167 2164 - M 0690 8221 - M 1427 4472 - M 7144 7294 - N 0916 5888 - N 1790 1456 - N 4067 4037 - N 4406 3938 - N 6744 8342 - N 8065 0576 - N 9844 1271 - O 0460 7590 - O 1822 5361 - O 5048 5110 - O 6959 8985 - O 9042 848 - P 7005 3115 - P 8093 5791 - P 9133 4164 - P 9703 0561- Q 6791 5951- R 1601 0763- R 9121 3766 - S 0266 9360 - S 2594 5678 - S 4502 2257 - S 6189 7524 - S 6826 8527 - S 9861 9552 - T 1630 9428 - T 4114 0158 - T 4823 7624 - T 4958 7238 - T 5910 9744 - T 6090 6842 - U 2108 6080 - U 2383 9136 - U 2777 1076 - U 5069 6609 - U 6467 0485 - U 7237 7921 - U 7438 6083 - U 9531 0240 - V 5530 8492 - V 6053 1174 - V 8112 1204 - V 8114 3285 - V 8217 1682 - V 8233 9131



Le prochain tirage du loto aura lieu mercredi 25 décembre avec une cagnotte de 2 millions d'euros.