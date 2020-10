Loto : les résultats du tirage du lundi 5 octobre 2020

publié le 05/10/2020 à 23:16

Selon les résultats du Loto officiels publiés par la Française de jeux sur son site web, le tirage gagnant de lundi 5 octobre est le suivant : 5 - 6 - 9 - 19 - 22 et le numéro chance est le 5.

Deux joueurs ont trouvé la combinaison gagnante et se partagent la cagnotte de 9 millions d'euros mise en jeu ce lundi, soit 4,5 millions d'euros chacun. Cinq joueurs ont remporté 30.507,70 euros en trouvant les cinq bons numéros et 144 joueurs ont remporté la somme de 258,50 euros en trouvant les quatre bons numéros et le numéro chance.

De leur côté, les numéros du second tirage sont les suivants : 1 - 9 - 14 - 16 - 37



Si vous n'avez pas eu la chance de trouver la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce lundi, il vous reste une chance de remporter 20.000 euros grâce aux 10 codes Loto.

Les dix codes gagnants sont les suivants : B 3476 1794, E 5155 9053, H 0666 1012, N 0629 3692, N 3669 6338, P 7142 0959, P 8161 4114, S 6157 4961, T 0063 3685, U 4591 0105.

Pour le prochain tirage, mercredi 7 octobre, la Française des jeux met en jeu une cagnotte de 2 millions d'euros.