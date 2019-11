Loto : les résultats du tirage du lundi 4 novembre

publié le 04/11/2019 à 21:51

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi 4 novembre 2019, il fallait choisir les cinq bons numéros : 16 - 9 - 42 - 1 - 39 et le numéro chance 7.

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante et n'a eu la chance de remporter la jolie somme de 11 millions d'euros. Aucun chanceux n'a réussi à trouver les cinq bons numéros pour empocher 100.000 euros. 48 joueurs ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 3.491,60 euros. 283 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 419 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 1263 4704 - C 6766 4037 - C 8175 2588 - H 3279 5540 - K 9335 3638 - P 0484 6795 - P 1040 1836 - R 1031 3103 - U 1293 2229 - U 4625 3601.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 6 novembre avec à la clé une cagnotte de 12 millions d'euros.