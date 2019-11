Loto : les résultats du tirage du samedi 2 novembre

publié le 02/11/2019 à 23:02

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce samedi 2 novembre 2019, il fallait choisir les cinq bons numéros : 1 - 13 - 16 - 18 - 41 et le numéro chance 3.

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante et n'a eu la chance d'empocher la jolie somme de 10 millions d'euros. 107 parieurs ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.000 euros. 764 personnes ont réussi à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : C 2856 2591, C 8932 9146, D 2346 1591, E 9002 2126, F 4750 6953, L 4733 4748, Q 1045 8930, S 7575 9018, U 4179 3024, W 1975 9673.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 4 novembre avec à la clé une cagnotte de 11 millions d'euros.