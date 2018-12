Loto : les résultats du tirage du 22 décembre

publié le 22/12/2018 à 23:19

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 22 décembre. Pour remporter les 2 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 11 - 22 - 31 - 44 - 46 et le numéro chance 5.



Un joueur a trouvé la bonne combinaison sans le numéro chance et remportent 100.000 euros. 77 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros chacun. De plus, 515 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : I 0626 6850, K 6294 8045, O 7581 8568, O 8535 6097, Q 2767 9155, Q 4294 9093, R 6697 1298, S 9273 7059, U 5285 7427, W 0604 8075.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 24 décembre 2018. Un jackpot de 2 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.