Loto : les résultats du lundi 16 janvier 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 16 janvier est le suivant : 5 - 10 - 19 - 28 - 31 avec le 4 en numéro chance.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Cinq joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 30.166 euros. Enfin, 540 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 466 euros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 18 - 19 - 25 - 42 - 48.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 3771 4549, D 0060 2219, H 8679 6093, J 7569 0521, Q 4441 7967, Q 5340 3985, Q 6875 6337, R 4247 5583, U 8109 4490, U 8556 4059.

Prochain rendez-vous avec le Loto, mercredi 18 janvier, avec une cagnotte de 3 millions d'euros mise en jeu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info