Loto : les résultats du vendredi 13 janvier 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce vendredi 13 janvier est le suivant : 6 - 20 - 25 - 35 - 48 avec le 4 en numéro chance.

Le jackpot de 16 millions d'euros n'a pas été remporté. Quatre joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et ont remporté 209.815 euros. 114 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 2.400,10 euros. Enfin, 965 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 1.275,90 euros.

Il n'y a pas eu de second tirage ce vendredi, mais cinquante codes gagnants - contre dix habituellement -, qui ont permis de gagner 20.000 euros. Les codes gagnants étaient les suivants : A 1494 0449 ; A 2266 3356 ; A 2324 0940 ; A 3836 0998 ; B 6076 2829 ; B 9297 7094 ; C 0615 5165 ; D 5183 9705 ; D 8018 7348 ; E 0666 0431 ; E 7379 5488 ; F 1235 9442 ; F 7920 0840 ; G 7299 1737 ; H 3420 4749 ; H 4129 8769 ; H 4183 7646 ; H 5185 4346 ; I 0536 9441 ; I 3611 6684 ; I 9418 4001 ; J 3873 3308 ; K 5058 5946 ; K 5373 7054 ; L 0556 1096 ; L 1788 5215 ; M 0586 5119 ; M 2301 9655 ; M 3055 7704 ; M 3654 3230 ; M 6998 7414 ; N 6704 2840 ; N 7038 3271 ; O 5981 0096 ; P 1543 1703 ; P 5918 9819 ; Q 5004 7460 ; R 5296 5248 ; S 0201 1457 ; S 1934 6463 ; S 3888 7911 ; S 5036 6469 ; S 7018 6208 ; T 2832 7771 ; T 3988 2947 ; T 7234 8278 ; T 8658 8744 ; U 0908 1643 ; V 4121 4250 ; V 8677 6818.

Prochain rendez-vous avec le Loto, samedi 14 janvier, avec une cagnotte de 17 millions d'euros mise en jeu.

