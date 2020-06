Loto : 108 joueurs se sont partagé 8 millions d'euros

publié le 26/06/2020 à 04:34

108 personnes vont se partager le jackpot de 8 millions d'euros du tirage du Loto du 22 juin, une première dans l'histoire du jeu. Il s'agit de joueurs qui ont parié via l'offre en ligne "Multichances", lancée en 2018 par la Française des jeux, qui permet de mutualiser les mises entre un groupe de joueurs qui ne se connaissent pas et donc de jouer un plus grand nombre de grilles, tout en ne payant qu'une partie du coût total.

En cas de gain, chacun gagne le montant équivalent au prorata du nombre de parts détenues : la Française des jeux autorisant cette mutualisation par "pack" de 100 ou 600 grilles.

Le 22 juin, le "pack" gagnant de 600 grilles a été divisé en 200 parts, partagées entre 108 joueurs dont certains n'ont acheté qu'une part, d'autres deux, quelqu’un cinq et 4 joueurs ont acheté 10 parts. Les gains associés s'échelonnent donc entre 40.684 euros et 406.847 euros.