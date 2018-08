publié le 04/08/2018 à 18:52

Depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur, Lilian Thuram met sa célébrité au profit de la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment à travers sa fondation Éducation contre le racisme. Cette année le champion du monde 98 est l'un des parrains de la 10e édition des Gay Games à Paris. Cet événement sportif et culturel vise à déconstruire les stéréotypes et lutter contre la haine envers les personnes LGBT+.



Dans un entretien accordé au Parisien et publié le 3 août, l'ancien international explique que s'il lutte aujourd'hui pour la tolérance et contre l'homophobie, cela n'a pas toujours été le cas. "Lorsque j’étais enfant, j’étais homophobe… Parce que j’ai grandi en Guadeloupe, puis dans la région parisienne dans des environnements où il existait des discours homophobes. J’ai dû m’éduquer à comprendre que cela n’avait aucun sens", confie-t-il au quotidien.

"Il y a un conditionnement religieux très important. Quand je demande aux enfants : 'pourquoi rejette-t-on l'homosexualité ?', ils me disent que 'ce n'est pas bien'. Et qui a dit que ce n'était pas bien ? : 'C'est la religion qui refuse !' Et ça concerne toutes les religions", explique Lilian Thuram.

Sa prise de conscience, Lilian Thuram l'a eue en "réfléchissant au racisme lié à la couleur de peau". Et de préciser : "Le mécanisme est exactement le même. Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui encore les personnes de couleur noire ne sont pas sur le même plan d’égalité que les personnes de couleur blanche. De la même façon, les femmes continuent de subir la domination des hommes. Voilà pourquoi il faut réfléchir différemment".



Il affirme également que l'homophobie "n'est pas quelque chose de naturel" et qu'il est possible de ne plus l'être. "C’est culturel. La plupart des personnes ne savent même pas pourquoi l’homophobie existe."



Les Gay Games ont lieu à Paris du 4 au 12 août à Paris, six ans avant les Jeux Olympiques qui se tiendront en 2024.