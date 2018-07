Les sacs plastique pour les fruits et légumes, ce sera fini le 1er janvier

publié le 30/12/2016 à 06:35

S'habituer au sac en papier kraft : c'est la solution choisie par beaucoup d'enseignes. Ce n'est pas toujours simple d'emballer une salade avec, mais il va falloir prendre le coup. Ou s'habituer aux petits sacs en amidon de pomme de terre : des sacs biodégradables que vous pourrez même jetez dans votre compost. Le problème, c'est qu'ils sont jusqu'à trois fois plus chers. La filière de production, qui sera française, promet une baisse rapide du coût, car elle va fabriquer à une échelle industrielle.



Quarante milliards de sacs sont utilisés par an au rayon fruits et légumes en France. Mais cette mesure fait grogner les commerçants. Certains d'ailleurs - même si c'est en principe interdit - devraient continuer à écouler leurs stocks pendant quelques semaines. Car ils vont devoir payer plus cher. Cela dit, la première étape de l'interdiction aux caisse s'est plutôt bien passée. Le cabas est devenu un objet du quotidien. Certaines enseignes, finalement, continuent à distribuer des sacs plus épais. Mais elles les font payer, et elles s'y retrouvent.

L'objectif de cette mesure n'est pas d'embêter le monde, mais de lutter contre la pollution que représentent ces emballages très fins que le vent emporte souvent dans la nature et qui se retrouvent dans les mers et dans l'estomac des poissons et des oiseaux marins. Depuis l'interdiction de sacs de caisse en juillet 2016, les magasins qui ont joué le jeu très vite ont constaté une différence. Avant ils retrouvaient, abandonnés sur leur parking, des dizaines de sacs. Depuis qu'ils les font payer, il n'y en a plus.