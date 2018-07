Les résultats des contrôles sanitaires des restaurants accessibles en ligne

publié le 19/07/2018 à 12:28

Depuis le 1er mars 2017, le site du gouvernement, Alim'confiance publie les résultats des contrôles sanitaires des restaurants. Le système d'évaluation des restaurants permet de "connaître le niveau global d’hygiène de l’établissement alimentaire et donc de vous donner une idée du respect des normes d’hygiène : propreté des locaux et du matériel, hygiène du personnel et des manipulations, respect de la chaîne du froid" explique-t-on sur le site.



Ces contrôles ne concernent pas seulement les restaurants mais aussi les abattoirs, les cantines, les métiers de bouche (traiteur, boulanger, fromager, chocolatier) et aussi les "ateliers de production et de transformation des denrées animales ou d’origine animale ou des denrées végétales ou d’origine végétale".



Si lors du contrôle un danger est repéré pour le consommateur, des mesures d’urgence peuvent être mises en œuvre comme la fermeture d’un restaurant ou le retrait de l’agrément sanitaire si c'est une industrie agroalimentaire.

Comment se repérer ?

Les résultats sont disponibles un an après le contrôle sur le site et sur l'application, Alim'confiance, téléchargeable sur l'App Store, Google Play et Windows Store. Les rapports complets ne sont pas consultables, trop techniques, en revanche, le niveau d'hygiène des établissements est évalué selon 4 mentions : "très satisfaisant", "satisfaisant", "à améliorer" et enfin "à corriger de manière urgente".





Les contrôles sont effectués tout au long de la chaîne alimentaire, conformément à la réglementation européenne. Leur fréquence tient compte du "niveau de risque présenté par les établissements. Cela dépend de plusieurs caractéristiques de l’établissement : produits, procédés de fabrication, volume d’activité" détaille le site.

Il y a 4 mentions pour évaluer le niveau d'hygiène des établissements Crédit : Capture d'écran du site Alim'confiance

Cette évaluation ne concerne pas la "qualité gustative" des produits vendus mais bien le niveau d’hygiène de l'établissement. Les lieux portant les mentions "à améliorer ou "à corriger de manière urgente" ne sont pas tous fermés : ils sont sous surveillance des services de contrôle. "Soit l’établissement remédie aux non-conformités constatées, soit une procédure de fermeture est ordonnée" explique Alim'confiance.

En Europe, neuf pays publient les résultats des contrôles sanitaires : le Royaume-Uni, le Danemark, la Lituanie, la Belgique, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas. Ailleurs, les États-Unis, l'Australie, le Canada et la Chine ont également des dispositifs similaires.