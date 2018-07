publié le 25/04/2018 à 08:51

Coup de gueule dans le secteur du tourisme. Les agences de voyage demandent réparation à la SNCF et à Air France à cause de la multiplication des annulations. Les restaurateurs et les hôteliers eux-aussi se retrouvent face à la pénurie de clients à l'heure des vacances scolaires et à l'approche des ponts du mois de mai.



"On est entre 10 et 20% (d'annulations) en fonction des sites touristiques", indique Michel Durrieu, directeur général du Comité régional du tourisme de en Nouvelle-Aquitaine, sans tout mettre sur le dos de la grève. Mais "une grosse partie vient de là", estime-t-il.

Néanmoins, la région Nouvelle-Aquitaine semble s'en sortir relativement bien, avec notamment de la place disponible pour les réservations de dernière minute. "On a une clientèle étrangère qui a moins de difficulté (...), qui vient avec des compagnies aériennes qui ne sont pas en grève", explique le professionnel.