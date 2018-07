Les produits light sont-ils réellement des alliés minceur ?

publié le 31/05/2018 à 07:00

Yaourts, desserts, beurres, crèmes, boissons... : les aliments light inondent les rayons de nos supermarchés et font les choux gras de l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, un Français sur quatre consomme régulièrement des produits allégés (en graisse et en sucre) afin de maigrir ou de ne pas prendre de poids. Mais est-ce efficace ? Que signifie réellement le terme « light » ? Que contiennent ces denrées ? Que penser de l’aspartame et autres édulcorants ? Représentent-ils un danger pour la santé ?



- Henriette Chardak, journaliste et réalisatrice, auteure de Le light, c'est du lourd (Editions Max Milo)

- Raphaël Gruman, nutritionniste, auteur de La ménopause sans les kilos (Editions Leduc.s)

- Dr. Réginald Allouche, Medecin et ingénieur, spécialiste de la prévention du diabète de type 2, auteur de La méthode anti-diabète (Flammarion)

