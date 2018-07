Les prélèvements obligatoires sont repartis à la hausse en 2017 en France

publié le 27/03/2018 à 08:08

L'annonce lundi 26 mars d'un déficit public inférieur aux prévisions a été fortement saluée par le gouvernement. Mais cette bonne nouvelle en masque d'autres, un peu moins bonnes.



Connaissez-vous le "5-3-1" ? Ce n'est pas une tactique à la Didier Deschamps. C'est l'équation magique du gouvernement : cinq points de moins de dette, trois de moins de dépenses publiques, et un de moins de prélèvements obligatoires.

Certes on vient d'enregistrer un coup d'arrêt conjoncturel des déficits publics - une belle épine en moins dans la chaussure de l'exécutif -, mais pour le reste (c'est-à-dire l'équation de base) tout est encore à faire. Et particulièrement sur le front des impôts et des taxes.

Nous avons battu en 2017 tous les records. Nous sommes désormais le pays qui détient le record mondial de la pression fiscale. Ce n'est pas parce que nous détenons ce record que les déficits baissent. Le principal levier, c'est la croissance. Quand elle retrouve un brin de tonus, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, les recettes fiscales gonflent automatiquement.



Il y a plus d'impôt sur les sociétés, plus de TVA, plus de recettes dites "de poche" pour l'État. L'an dernier, quand la France a produit 100 euros de richesses, la puissance publique en a ponctionné 45,40 (c'est un point de plus que l'année précédente. Ce prélèvement extrêmement lourd ne suffit pas pourtant à équilibrer nos comptes, et surtout à améliorer le fonctionnement général des services publics.

