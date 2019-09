Les pères sont-ils toujours l’homme idéal de leur fille ?

publié le 19/06/2019 à 07:00

Premier homme de la vie d’une femme, le regard que le père porte sur sa fille et leurs liens ont une influence sur la construction et l'épanouissement de cette dernière.

Jusqu'à quel point ? Un père, qu'il soit aimant, absent, exigeant, présent, autoritaire est-il une figure masculine de référence dans les choix amoureux de sa fille ? Reste-t-il l l'homme idéal pour elle ?

Vous souhaitez témoigner par écrit ou intervenir dans l'émission ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



Invités

- Valérie Colin-Simard, psychopraticien, auteure de Quand les femmes s'éveilleront (Editions Albin Michel) et Pères d'aujourd'hui, filles de demain (Editions Anne Carrière)



- Alain Braconnier, psychiatre et psychologue, auteur de Les filles et les pères (Editions Odile Jacob)

